Nora BARTHEL

De formation de secrétaire polyvalente avec domaine de compétences en comptabilité depuis plusieurs années.En effet, l’administratif polyvalent ainsi que la comptabilité sont des domaines dans lesquels j'ai acquis une solide expérience au cours de mon cursus professionnel.

Dynamique, rigoureuse et polyvalente, je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon profond désir de collaborer avec les entreprises et de contribuer à construire de grands projets avec ceux-ci.

Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes, vous confèreront j'espère, la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations. Disponible, je suis prête à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.





Mes compétences :

- Préparation de TVA et déclaration par EDI

- Sens de l’autonomie et des initiatives

- Suivi de trésorerie

- Accueil direct et téléphonique des clients et fo

- Tenue de la comptabilité jusqu’à la liasse fisca