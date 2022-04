Nora BEN-AHMED

Bonjour,



après des études culturelles très enrichissante en culture et en expériences, je travaille à présent dans le milieu du commerce international. J'aime être en relation avec des personnes du monde entier, pratiquer les langues étrangères, organiser et préparer des événements en France ou à l'international...



Je suis ouverte et prête à découvrir tous les secteurs d'activité bien que dans mon emploi actuel je travaille surtout avec les secteurs de l'industrie textile, métallurgique et plastique.

Lors de mon précédent emploi j'ai travaillé sur des projets de développement commercial à l'international: études de marché, prospection à l’international, organisation de tournées commerciales et de participation à des salons , rédaction de newsletters et mise en place de veille.



N'hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone si vous avez une quelconque question sur mes expériences, compétences, études ou même mes passions!



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Stratégie de communication

Stratégie d'entreprise

Communication

Prospection

Étude de marché

Salons professionnels