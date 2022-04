Nora BENDAOUD

J'ai fait des etudes dans le metier de la mode (couture).

J'aime la mode et plus précisément la création de vêtement ,bijoux,accessoires ...

Je suis ouverte à apprendre de nouvelles techniques et même de nouveaux métiers "artistique" ...j'ai besoin de toucher la matière et je trouve ça super de transformer une matière brute à quel chose de vivant et d'original.

Les difficultés me font pas peur et je n'aime pas rester sur des acquis d'où le souhait d'apprendre toujours plus.

Voilà je pense que c'est déjà pas mal.



Mes compétences :

Imaginative

Créativité

Détermination

Ambition