Nora BENSAID (ICHEBOUDENE)

Responsable comptable méticuleux, doté d'excellentes capacités à mener plusieurs tâches de front et faisant preuve dune grande résistance au stress. Vaste expérience professionnelle dans les domaines de la finance, des ressources humaines et du droit du travail, du secteur marchand comme du secteur Médico-Social.



Compétences SI :

CEGI Compta First ET RH

EBP ET OXYGENE

SAGE(Gestion/compta/Paye)

CIEL

Pack office

(Word/Excel/Access/Powerpoint)



Compétences professionnelles :

Dans le domaine financier :

- Gestion de la trésorerie

- Elaboration des comptes annuels

- Maîtrise de la fiscalité dentreprise

- Elaboration dun budget et loptimiser

- Analyse et rédaction des rapports de gestion

- Maîtrise du contrôle de gestion (définition dobjectif, indicateur financier et mesure de performance)

- Elaboration des préconisations, proposer des solutions et axes damélioration



Dans le domaine des Ressources Humaines :

- Connaissance des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs aux RH

- Connaissance de la convention 66 et du code du travail

- Maitrise des outils de gestion RH (Gestion de la paie, GPEC, indicateurs)

- Maitrise du plan de développement des compétences