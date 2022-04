Je suis actuellement en recherche d'entreprises pour suivre la formation par apprentissage du BTS Études et économie de la construction.

Je suis motivée par la conception, l'agencement des espaces et la création. Mon objectif est d'évoluer dans le métier afin d'élargir mon champ de compétences.



Mes compétences :

Autodesk Revit

Autocad

Microsoft Word

Sketch up

Microsoft Excel