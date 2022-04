Nora BOUFFAUT

Curieuse, ayant un fort sens du relationnel, dynamique et souriante.



Actuellement en Australie pour une année de césure afin de voyager, découvrir de nouvelles cultures et de perfectionner mon anglais, je suis à la recherche d'un stage en alternance d'une durée de 2 ans en architecture intérieur/commerciale, retail design. Ayant déjà effectuée 3 année en architecture intérieur, design d'espace à l'école Pivaut de Nantes puis l'école de Design Nantes Atlantique. J'ai une grande soif d'apprendre, et je suis très motivée.

Contactez moi pour plus de renseignements.



Mes compétences :

Autocad

Photoshop

3d studio max

In design

Sketchup

Illustrator