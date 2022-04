CGI est la 4ème société de conseil et de services en technologies, réunissant 69 000 personnes dans le monde dont 10 000 en France. Nous intervernons dans les secteurs de l'Energie, la Finance, les Télécoms, le Secteur Public, l'Industrie, la Distribution ou encore dans le Transport.



En charge du recrutement pour CGI pour la région Aquitaine et intervenant aussi pour Paris, je suis à la recherche de nouveaux talents au sein d'une société où le maître mot est ambition et audace, une société où il y a toujours une place pour de nouvelles initiatives. Osez nous rejoindre !



Nous recrutons en moyenne 1200 nouveaux professionnels pour travailler sur nos grands projets. Nous proposons également plus de 500 sujets de stages de fin d'études.



Avec un effectif de 600 personnes, le Pôle Aquitain accompagne nos clients grands comptes dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques.



Nous avons développé de fortes compétences en NTI (Java,.Net), BI (Business Intelligence) et Mainframe. Nous travaillons sur des projets ambitieux et innovants pour des clients grands comptes nationaux et internationaux.



Vous souhaitez intégrer une structure dynamique à taille humaine : Rejoignez-nous !



Pour soutenir notre développement, nous recrutons pour nos sites de Bordeaux et Pau, des Analystes, Experts techniques et/ou fonctionnels, Architectes,Chefs de projets, Directeurs de projets ... autour des pôles BI, NTI, SAP, SOA, Grands Systèmes ...



Pour Brest et Nantes je recherche des Experts GED (Open Text) et des Consultants Centres de Contacts.



Déposez votre candidature sur notre site et et retrouvez nos opportunités surArray

N'hésitez pas à me contacter : nora.chaouchi@cgi.com



