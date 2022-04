Spécialiste en recrutement sur les technologies Web & Mobile.



Nous recherchons actuellement des consultants spécialisés sur les domaines du Web & Mobile (iOS, Android, PHP, Symfony2, AngularJS, Node JS, Javascript, HTML, CSS, etc.) pour rejoindre nos clients privilégiés qui sont des clients finaux, des éditeurs de logiciels ainsi que des sociétés de conseils.

Nos clients recherchent des consultants aussi bien développeurs, expert techniques, architectes, chefs de projet, CTO, et directeurs de projet.



Si vous êtes à l’écoute de nouvelles opportunités, je serais ravi d’échanger avec vous sur le marché actuel, n’hésitez pas à me contacter au 01.82.83.19.73. ou par e-mail à nora.chbicheb@sunevit.com



Mes compétences :

Recrutement

Web

Android

JavaScript

Symfony2

PHP

Nouvelles technologies

iOS