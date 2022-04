Nora de Saint Picman (e-mail: nora.desaintpicman@gmail.com

http://n.mitv.si/asset/Hs6pduRhQKkNt42Yb Ceramic Sculpture

http://n.mitv.si/asset/9jM5a9hGGQSyvrrJ2 Empreintes digitales

http://nora.mitv.si paintings, video works, installations ) est une artiste visuelle qui utilise une approche de traversée intermédiaire et synthétique entre les différents moyens artistiques classiques ainsi nouveaux médias pour réaliser ses projets. Peinture, dessin, expression graphique, collage, photographie, image d'écran vidéo sont les moyens utilisés pour construire les organismes plastiques, qui sont, comme c'était le cas de l'exposition à l'Institut Jozef Stefan, souvent conçus spécialement pour chaque environnement précis. Les pratiques différents sont synthétisés en installations plastiques et ambiantes qui ne pourraient pas être considéré seulement comme des entités en soi . L’overture postmoderne de l'action créative dans l'espace plus limité de la galerie est chez Nora de Saint Picman toujours traité avec l'expression de l'engagement personnel. Sur le plan du contenu on pourrait comprendre les projets de l'auteur comme une réaction artistique à impulsion créative, un phénomène, état ou événement.

Parce que on a la possibilité de toujours détecter une intériorisation de liaison associative d'une impression même générale avec l'expérience individuelle dans ses oeuvres, nous ne pourrions pas tellement parler d'une coquetterie avec l'esthétique postmoderne mais plutôt histoires intimes,

On pourrait déceler cette tendance dans les œuvres les plus précoces car l'artiste considère la figure humaine comme la porteuse centrale du message expressif. Elle s'intéressait surtout aux histoires intimes, trouvait ses propres métaphores plastiques par ses dessins, peintures, graphiques et dans les œuvres en utilisant les techniques plastiques variés afin de traduire sa propre interprétation de la vie et du monde. Parfois on suit les éclats arrachés de la vie de tous les jours, transcrits en message visible avec une touche lyrique, poétique, parfois ce sont les histoires existentielles du quotidien d'elle même ou ses proches. Dans le monde Nora de Saint Picman les héros maniéristes stylisés représentent le synonyme de l'existence humaine et relations humaines. En recherchant l'identité humaine l'artiste prends la position généralement humaniste mais extrêmement intime en même temps. Les traces de la composante existentialist, presents aussi dans les textes calligraphiques et dans les vers inscrits aussi sur les représentations des paysages imaginaires, imprégnés par la radiance des couleurs ou bien dans les vedutas, sur lesquels apparaît la figure humaine.

On négligerait difficilement la présence de l'érotisme dans l'œuvre de Nora de Saint Picman, dans vaste diapason des scènes érotiques, provocants, présentations des passions primordiales et même bruts, volupté dévastante, même décadente dans ses travaux plus anciens jusqu’au douce expression de dévotion de l'amour à la fois universel et individuel. Une grande partie de cette œuvre est alors sous forte empreinte de la thématique éros -tanathos.Les nouvelles formes de pratiques plastiques et action (performance) Nora de Saint Picman exploite sa propre poésie, voix et corps, ont dans l'oeuvre de l'artiste le même statut que les procédés classique, spécialement la photographie, qui s’entrelace de plus en plus dans ses organismes artistiques, qui sont de fait ses réponses intuitives à événements dans sa propre entourage. Dans l'exposition Fragments associés de la réalité Nora de Saint Picman a l'interaction de quatre médias différents. L'exposition inclut alors les tranches photographiques de la vidéo Les fleurs du printemps et les feuilles d'automne (empreints d’ écran retravaillés), cette même vidéo, trois sculptures en terra cotta, composées des parties du corps féminin et les formes végétale surgissants en expansion vers l'extérieur, et les photographies des enfants de l'auteur ....



