Nora EL ALAOUI

Vous recherchez un partenaire de choix pour la réalisation de vos collections de prêt à porter (de l'achat de matière première à la livraison de vos articles) ?



Prenez contact avec nous !



Ensemble créons un partenariat afin de développer un programme de fabrication de vêtements qui répondrait le mieux à vos besoins.



Nous sommes une société basée à Bangalore. Nous fournissons des tissus de première qualité et confectionnons des vêtements haut de gamme pour une clientèle internationale.

Nous travaillons déjà avec plusieurs marques françaises de renom.



Vous souhaitez collaborer avec nous pour les prochaines saisons.



Nous vous apportons les services suivants :



• Fourniture de fils et tissus de fibres synthétiques, biologiques ou naturels.

• Adaptation des mélanges pour les tissus, tricots, tissages et soies.

• Confection de vêtements jusqu'aux finitions détaillées.

• Broderie faite main avec des techniques artisanales ancestrales.

• Fourniture des produits finis avec les étiquettes et les emballages de marque.



Je vous propose que nous en discutions.

En attendant je vous invite à découvrir notre site internet http://fabmanindia.com



Nora

sales Manager