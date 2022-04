Nora ELINABI

Nora EL INABI âgée de 24 ans, je suis technicien en comptabilite des entreprises. J’ai 8 mois d’expérience comme assistante dans un cabinet dentaire à Khouribga ce qui me permet d’améliorer mes compétences, 2 mois comme aide comptable dans un fiduciaire à Khouribga j’ai effectué trois stages : le premier au sein au fiduciaire, le dexieme à l’office nationale de l’électricité et l’eau potable, le troisième à la province

je suis sérieuse et j’ai le sens de responsabilité





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Bulletins