Je suis une jeunne fille , titulaire une licence en géographie, j'ai effectuémenbreux de stages le premier stage dans , j'ai dessin les carte sur logiciel autocade, et deusiéme stage dans l'école privé j'ai appris la méthode et pédagogique de l'éducation et j'ai su comment apprendre les autres







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo