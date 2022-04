Nora FENTROUCI

Responsable indépendante de projets de formation et Formatrice dans le Médico- Social

Je propose aux Responsables des structures du secteur de la Santé et du Social en charge d’accompagner les personnes dépendantes (les personnes handicapées, personnes âgées et personnes en insertion sociale) d’Optimiser les compétences professionnelles de leurs employés dans le cadre de la démarche qualité.

Au niveau géographique, j'interviens sur toute la région Rhône-Alpes. Je cherche également à développer mon activité en Suisse et reste ouverte à des propositions.



17 ans d'expérience en Allemagne : Management social allemand et je cherche des missions !

Parallèlement, j'offre également mes services et compétences en allemand dans le secrétariat, la formation, les traductions spécialisées (secteurs éconmiques-social et de la santé) et en tant qu'interprète de liaison et accomapagnatrice de groupes : je recherche activement des clients potentiellement intéressés....



Le fil rouge de mon parcours atypique est mon enthousiasme à accompagner des personnes dans des contextes variés et riches d'échanges !



Mes compétences :

Management social allemand

17 ans d'expérience en Allemagne

Montage de projets

Organiser des voyages humanitaires en Inde

DEES en Economie Sociale Niveau II (Grenoble)

Santé et social

Formation professionnelle

Interprète de liaison et accompagnatrice Allemagne

2011 Stage : méthodes et techniques péd

Interculturelle

Traduction technique allemand français