Nora GENDROT

J'ai eu l'opportunité d'avoir en charge la gestion d'un magasin d'une grande enseigne de renommée internationale avec une équipe de 10 à 50 salariés. Cette expérience m'a appris qu'être un des éléments moteur d'une entreprise m' était inévitable. Suite à ce parcours enrichissant dans le management, j'ai décidé de me diriger vers les Ressources Humaines car il est important pour moi d'avoir des compétences dans ce domaine lorsque l'on est responsable d'une équipe. J'ai alors démarré une Licence Professionnelle qui m'a appris comment finaliser un projet et conduire une démarche de "recherche-action". Il s'agit de faire émerger des leviers d'action pour résoudre les différentes problématiques d'une entreprise grâce à l'analyse de l'organisation du travail et non des personnes. J'ai donc acquis un regard intéressant sur la résolution du ou des problème(s) d'une entreprise et sur la façon d'équilibrer les intérêts des dirigeants et des salariés. Aujourd'hui, je voudrais reprendre la gestion d'un magasin dans un autre secteur que celui de la restauration rapide et pouvoir renforcer mes compétences de manager et mettre en application les compétences j'ai acquises en Ressources Humaines.



Mes compétences :

Responsable d'agence

Projet RH

Management d'équipe

Ecoute et Compréhensibilité

Analyse des situations de travail

Communication

Contrôle qualité

Organisation du travail

Formation interne

Gestion des compétences

Relation clientèle