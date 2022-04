Nora HABITAT 25

Chargée de communication : Création du Journal des locataires, flash d'informations, affichage, intranet, réunion d'information, revue de presse… Traitement des enquêtes de satisfactions. Elaboration d’un livret d'accueil, de vidéo, et organisation de séminaires d'intégration en lien étroit avec la direction des ressources et moyens...Organisation d'actions de communication (Journée annuelle du personnel, vœux, séminaires, point presse, visite du patrimoine, concours…).Conception et réalisation de document (affiches, invitations, campagnes d'information…)