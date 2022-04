Mme : Nora HAMADI A étudié à : l'Université des Sciences et de la Technologie "​Houari Boumediène"

à

Faculté des Sciences de la Terre, de la Géographie et d’Aménagement du Territoire

du

elle a obtenu :

- Diplôme de Master, en Géologie; Option : Ressources Minérales et Environnement., 2012 - 2014

-Diplôme de Licence, en Géologie, Option : Ressources Minérales et Environnement., 2008 - 2012



Mes compétences :

Etudes géologiques et minières.

MapInfo

Etudes environnementales (impact, audit, P.P.R.M…e

Microsoft Office (Word,Excel,Power point)

Confection de lames minces et sections polis.

Etudes pétrographiques, minéralogiques et métallo-

Stereonet

Surfer