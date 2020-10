Nora HAMEG

Sociologue dans l'âme, mon parcours se distingue par une double compétence en Marketing et coordination de Collection.

Je travaille en achat, développement de produit et gestion de production PAP depuis 3 ans dans le Haut de Gamme et le Luxe.

Proche du produit et de la matière, j'ai acquis des aptitudes spécifiques en connaissance du marché textile tout en tenant un rôle de gestionnaire.



Mes compétences :

Relationnel

Autonomie

Marketing

Luxe

Mode

Gestion des achats

Microsoft Office

Développement produit

Sourcing

Adobe Creative Suite