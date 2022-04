Nora HASSABALLAH

Hello tout le monde !



Je suis actuellement en spécialisation Motion Webdesign au sein de l'institut IFOCOP dans le but de devenir une super sayen Motion Webdesigner.



Pour pouvoir valider cette spécialisation et obtenir la certification, j'ai besoin d'effectuer une mission professionnel de 4 mois au sein d'une entreprise dans laquelle j'exercerai mes acquis.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour plus d'informations :)



See you soon!



Mes compétences :

HTML 5

JavaScript

Adobe After Effects

edge animate

Adobe InDesign

Blender

Adobe Illustrator

CSS 3

CMS Wordpress

Adobe Photoshop

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HTML

Cascading Style Sheets