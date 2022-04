Nora HIVERT

Il m’a toujours paru essentiel de diffuser la nouveauté à travers des projets d’entreprise. L’innovation a toujours été à la base des évolutions de nos sociétés. J’aimerais être l’acteur de développement d’idées créatives et pertinentes au sein de projets d’entreprise, liés aux mutations de nos sociétés. Je suis passionnée de jeux videos et de nouvelles technologies.



Mes années de vie à l’étranger m’ont préparée à travailler sérieusement et à communiquer d’une manière ouverte dans des contextes variés !



J'aime discuter et débattre. Je suis ouverte à la discussion, n'hésitez pas à prendre prendre contact avec moi.



Cordialement,

Nora !



Mes compétences :

PC Hardware

Microsoft Word

Apple Mac

Adobe Photoshop

Service client

Gestion des ressources humaines

Communication externe

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Travail en équipe

Communication interne

Résolution bug

PRINCE 2