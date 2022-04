Nora JIJANE

En recherche active d'un poste en marketing digital à Paris. Mon expertise en marketing va du développement de stratégies digitales à la création de contenus, en passant par la gestion de projets et la planification d'événements. Ma force de réussite réside dans mon adaptabilité, ma concentration et ma résilience dans la réalisation de mes objectifs. Toujours en proie de nouvelles expériences, j'ai hâte d'apprendre de nouvelles tâches et de faire connaissance avec de nouveaux collègues.



Mes compétences :

Google AdWords

MailChimp

A/B testing

Google Analytics

Hootsuite

SEO

MS Office

Gestion événementielle

Réseaux sociaux

SEMRush

Google Webmaster Tools

Marketing stratégique

Gestion de projet

Marketing direct