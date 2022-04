Nora KENANE

Assistante administrative depuis deux ans au sein d'un laboratoire de prélèvement d'air accrédité COFRAC, chargée de l'administratif du laboratoire (accueil téléphonique/physique, gestion relation clients, dossiers etc...) et de la partie technique (élaboration des plannings techniciens, mise à jour des bases de données clients/fournisseurs, rédaction et transmission des rapports d'analyse aux clients, relance facturation, saisie des données sur différentes plateformes (Scola INRS) etc...)



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Pronote

Interviewer Web

Data Entry

Clerical Support