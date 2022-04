Diplômée en Master des systèmes d’information ,j’ai développé une forte expertise technique et métier me permettant d’apporter une réelle valeur ajoutée aux entreprises en pratiquant à la transformation numérique des entreprises.



J'aime apprendre les nouvelles technologies, innover,de nature entière et passionnée, .



2 ans d’expérience dans les services d’exploitation et productions dans les différentes entreprises CNSS, DHL et Wafa Assurance, j’ai acquis une expérience technique dans l’exploitation des systèmes d’information.



Mes compétences :

Administration de bases de données

Gestion de projet

Création de site web

Modélisation numérique

Certification ISO 9000

Sécurité des systèmes d'information

Réseaux informatiques & sécurité

Gestion des stocks

Développement informatique