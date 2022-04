Je bénéficie d’une expérience variée grâce à de nombreux contrats. Expérimentée et méticuleuse, dotée d'excellentes capacités à mener plusieurs tâches de front. J’ai une bonne capacité d’adaptation et de bonnes connaissances des systèmes informatiques. Je sais me montrer réactive et très rapide. Rigoureuse, organisée et volontaire, je serais un atout pour votre entreprise.



Mes compétences :

Reconciliations

Spreadsheets

Word Processing