Titulaire d'un BTS Commerce International et future étudiante en DEES Assistant de Gestion Ressources Humaines à l'école ICOGES à Lyon, je suis actuellement à la recherche d'une alternance au sein d'une entreprise dynamique orientée vers la performance individuelle et collective. Dès lors, si vous recherchez une personne sérieuse et dynamique, alors nous pouvons conclure un pacte gagnant-gagnant.

Contactez-moi!