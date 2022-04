Je suis spécialiste en transaction d'immeubles anciens, neufs en VEFA, et en location. J'offre un service novateur à mes clients via un parcours sécurisé de la transaction allant de la visite à la signature de l'acte définitif, en passant par le montage du financement de mes acquéreurs via mes partenaires financiers.

Réactive et disponible, je reste à l'écoute des projets immobiliers de mes clients qui sont souvent véritablement un projet de vie .