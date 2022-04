Nora MENIERE

Forte de plus de 15 ans d’expérience dans le monde de la nuit, Nora Menière créée l’agence de communication Attrape-rêves en 2008 à Montpellier.

L'agence regroupe un pôle de compétences et d'expériences qui vont de l' organisation - promotion d’événements, aux conseils et développements de projets en passant par la conciergerie ainsi que par différentes collaborations à l’internationale notamment à Ibiza.



Nous mettons à votre disposition un partenariat à votre écoute, le dialogue et la qualité de la relation sont aussi au cœur de notre mode collaboration avec nos clients.



Mes compétences :

Consulting/Accompagnement /développement

Création et organisation d’évènements

Conciergerie de loisirs de nuit

Solutions de communication