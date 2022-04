Nora Moutou , jeune étudiante de l'IUT de Saint-Claude en Guadeloupe .

Je suis de nature curieuse et toujours très impliquée dans le travail que je tiens.



Prendre des décisions importantes ou travailler en équipe , l'important est de fournir le meilleur de soi-même en répondant aux attentes des uns et des autres.



Mon esprit créatif et dévoué me pousse à toujours varier mes envies d'expériences et acquérir de nouvelles compétences.









Mes compétences :

Psychologie

Statistiques

Infographie

Management

Comptabilité analytique

Comptabilité

Communication

Marketing

Microsoft Office