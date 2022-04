Nora POURCHER

Human Resources Business Partner bilingue Anglais.

Collaboration étroite avec les filiales étranger.

Mise en place des projets de transition RH, d'accompagnement et de conduite du changement, animation de groupes de travail pluridisciplinaires.

Travail en collaboration avec les membres du Comité de Direction et les parties prenantes.

Déploiement d'une démarche GPEC.

Faire émerger les valeurs et la marque employeur, travailler sur la culture managériale, animer et faire grandir la communauté de managers autour des objectifs stratégiques.

Apporter appui terrain et conseil RH global aux Responsables opérationnels dans la gestion des équipes au quotidien.

Opérationnelle sur tous les aspects du développement RH: sourcing, recrutement, intégration, montée en compétences des collaborateurs. Travail multi-sites.









Mes compétences :

Diagnostic RH

Formation

Consultant

Gestion de projet

Management transversal

Management

Conduite du changement

Communication

Marketing RH

Recrutement