Nora SADOUNE

Ingénieure en Génie Biologique / Microbiologie, diplômée de l’université de Bejaia , j'habite Bejaia et je suis en recherche d'emploi.





âgé de 27 ans, titulaire d’un diplôme d’ingénieure d’état en biologie, option génie biologique, obtenu en juin 2011 à l’université de Bejaia.

Sérieuse, dynamique et motivée, j'ai acquis au cours de mes études et de mes stages pratiques, une première aventure professionnelle, une maitrise de l’outil informatique ainsi que des qualités d’écoute, de compréhension et de travail en équipe.



Mon expérience professionnel accumuler dans les 3 dernières années se déverse dans

la Qualification et requalification des équipements paramédical,

Laborantine (technicienne laboratoire Analyse Médicales)

et en fin Inspecteur principal d’hygiène



Mon objectif principale est une évolution dans un milieu professionnelle favorisant les compétences humaines et les capacités intellectuelles des personnes et offrant un travail motivant et encouragent.

Par conséquent, si vous estimez que mes qualifications peuvent vous être utiles, je serais heureuse d’être considérée comme une candidate potentielle.



Mes compétences :

Analyses biologiques

Biochimie

Biologie

Biologiste

Chimie

Chimie analytique

Écologie

Environnement

Enzymologie

Microbiologie

Microbiologie industrielle

Toxicologie