Nora SAIDI

J'ai débuté ma carrière professionnelle dans le domaine de la formation puis me suis intéressée aux relations sociales.



J'ai pratiqué les relations sociales au niveau opérationnel en entreprise, en contact avec l'ensemble des IRP : CE, DP, CHSCT, DS...



Puis, suite au rachat de l'entreprise dans laquelle je travaillais, j'ai été réorientée vers les relations sociales, au niveau branche et groupe, dans le cadre d'instances gérées par l'organe central qu'est BPCE - dans laquelle je travaille - avec des représentants du personnel nationaux de branche et groupe.... Le travail est sous la forme projets, conseils mais implique également des négociations de branche (caisse d'épargne, banque populaire) et de groupe.



En octobre 2007, afin d'élargir mes compétences sur l'ensemble des domaines RH, j'ai préparé et obtenu un master II en management RH, suivi en formation continue.



Mes compétences :

Relations sociales

Rh