Nora SANCHEZ

Enseignante en espagnol et d’origine colombienne, je dispense des cours auprès de publics divers: en école de commerce ( Marketing, Finance, Tourisme, Relations Interculturales), dans des centres de formation pour adultes avec des formats de cours qui varient (groupe, face à face ou e-learning)

En ingénierie pédagogique je travail dans la conception de dispositifs de formation en présentiel ou à distance.

Enrichie de ces expériences, j'ai développé une capacité d'adaptation et un sens de l'écoute qui me permettent d'ajuster les contenus des cours aux besoins pédagogiques des participants.



Mes compétences :

Analyse des besoins en formation