Nora STOUTAH

Titulaire d’un Master Banque Finance Assurance et une maîtrise en Économie et Finance Internationales en France.



Dynamique et motivée, j’ai acquis au cours de mes différents stages les qualités d’écoute, un sens relationnel, d’esprit d’équipe et de compréhensions nécessaires à un poste de commercial.



J’ai pu approfondir mes connaissances économiques, financières, juridiques et fiscales grâce au stage que j’ai effectué dans un cabinet de gestion de patrimoine. Je connais les lois fiscales, la prospection et l’analyse des dossiers clients (problématiques liées à la vie du client comme la succession...) ainsi mettre en place la stratégie patrimoniale nécessaire.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Pascal

Microsoft PowerPoint

Microsoft DOS

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Access

Securities Dealing

Operations Management

Back Office

Basel Capital Accord > Basel II

Basel Capital Accord > Basel III

Customer Relationship Management

Financial Analysis

Portfolio Administration

Specification Writing

Telekurs