Nora SZABO

Missions ponctuelles des les domaines juridiques et/ou ressources humaines, en particulier dans un environnement international et dans un contexte de changement structurel: développement, restructuration etc...



FONCTIONS : Secrétaire général, directeur juridique et ressources humaines, co-dirigeant. Conseil,



SECTEURS : distribution et importation automobile (7 ans), équipements automobile et ferroviaire (10 ans), biens d’équipement, électronique grand public (6 ans),



STRUCTURES : groupes d’envergure internationale (double contexte industriel et commercial), PME,



LANGUES : anglais courant (pratique professionnelle), espagnol (élémentaire), hongrois (courant),



ATOUTS : analyse rapide et réactivité, sens du terrain, bon relationnel, capacité à convaincre, fédérer, développer et organiser.



Anglais

Automobile

Comité d'entreprise

Commercial

Développement

Développement Franchise

Franchise

Gestion du temps

gestion du temps de travail

International

Juridique

Négociation

Recrutement

Resssources humaines

Temps de travail