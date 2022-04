Nora TARCHOUNE

Crée il y 10 ans, PERSUADERS, est un cabinet de recrutement indépendant composé de 25 consultants et chargés de recherches spécialisés.

Animé par la volonté de rester souple et proche de nos clients nous proposons une gamme de services sur mesure dédiés à l’optimisation du capital humain.



Expert en chasse de têtes, en particulier sur les marchés qui rencontrent une pénurie quantitative ou qualitative de « candidats », PERSUADERS conseille les dirigeants d’entreprises dans la structuration de tous leurs projets des plus classiques aux plus complexes.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Sourcing

Communication

Accompagnement

Coaching

Management

Formation