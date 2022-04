Nora TEDJINE

Bonjour aujourd'hui Landaise je recherche un poste aide soignante ,chaque jours au sein des équipes j'ai fais face à des situations d urgences , ou la réactivité est importante , forte d d'une expérience riche et variée , je sais gérer plusieurs tâches et personnes , tout en alliant organisation et écoute .



Ma capacité a tourner sur différents services m a offert la possibilité d élargir mes compétences et connaissances , afin de pouvoir évoluer .