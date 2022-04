Nora TORCHOUNE

Forte d’une expérience de 12 ans en Cabinet de conseil sur différents métiers occupant des responsabilités stratégiques et opérationnelles sur un périmètre national, du Middle et Top Management. J’ai toujours travaillé dans l’industrie de la santé auprès des laboratoires pharmaceutiques, équipements médicaux, instrumentation, diagnostics, biotechnologies et dispositifs médicaux.



Je suis ici pour vous apporter une réelle valeur ajoutée et vous accompagner dans vos recherches.



Mes valeurs : ouverture d’esprit, flexibilité, proximité et transparence.



Alors n'hésitez pas à me solliciter en cas de besoin et si vous êtes à l'écoute du marché.

Pour cela, vous pouvez me transférer votre candidature sur mon adresse email à n.torchoune@komet.fr.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Conseil en recrutement

Aide au recrutement

Recrutement cadres

Développement commercial