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Norbert ALFAMA

MONTAUBAN

En résumé

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Entreprises

  • GIE 78 - RESPONSABLE SOCIETE

    2012 - maintenant CREATION D'ENTREPRISE DE TRANSPORT – LOGISTIQUE / DE PRESTATION DE SERVICES ET COMMERCES
    ETUDIE ET REALISE LES DEVIS
    SUPERVISE ET EFFECTUE LES DIFFERENTS TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS OBTENUS

  • NAEXO - RESPONSABLE SOCIETE

    2010 - 2012 CREATION D'ENTREPRISE DE COMMERCE ALIMENTAIRE AU DETAIL
    PROSPECTION DE FOURNISSEUR ET CLIENTS
    NEGOCIE ET ACHETE LES DENREES EN GROS
    ELABORE DES STRATEGIES DE VENTES
    CALCULE ET FIXE LES PRIX DE VENTE AU DETAIL
    PLANIFIE LES LIVRAISONS ( AUSSI BIEN LA RECEPTION DE LA MARCHANDISE QUE LES TOURNEES DES CLIENTS )

  • LIGNE T - RESPONSABLE LOGISTIQUE

    2009 - 2010 ELABORE LES PLANS ET SUPERVISE LES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DE L'ENTREPOT DE STOCKAGE
    NEGOCIE LES DEVIS EN VUE DE L'IMPLANTATION PHYSIQUE (MATERIEL ET CONSTRUCTION)
    REALISE L'IMPLANTATION AUSSI BIEN PHYSIQUE QUE INFORMATIQUE DU NOUVEL ENTREPOT . CONTROLE
    LISSE ET VALIDE LA CHARGE DE TRAVAIL
    MANAGE L' EQUIPE LOGISTIQUE 6 MAGASINIERS ET 2 CHAUFFEURS (8 PERSONNES)
    ELABORE LES PLANNINGS DU PERSONNEL LOGISTIQUE ET DES ENLEVEMENTS ET LIVRAISONS DES MARCHANDISES CHEZ LE SERIGRAPHE
    CONTROLE ET VALIDE LES COMMANDES DE FOURNITURES ( CARTONS , FILMS ….) ET E.P.I
    REDIGE ET ANALYSE LES PROCEDURES

  • KHUENE & NAGELS PARTS - ADJOINT RESPONSABLE D’EXPLOITATION / CHEF GDS

    2008 - 2009 MANAGE ET ENCADRE UNE EQUIPE DE GESTIONNAIRES DE STOCK (25 PERSONNES)
    REALISE LA REIMPLANTATION DE LA ZONE DE STOCKAGE DE MASSE ( 3000 M2 )
    ANALYSE REGLE ET RECTIFIE LES LITIGES CLIENTS AINSI QUE LES ECARTS
    AMELIORE LES METHODES EN VUE DE REDUCTION DE COUTS DUES AUX ERREURS DE PREPARATION
    PLANIFIE ET SUPERVISE LES INVENTAIRES (JOURNALIERS, TOURNANTS ….........)

  • GEODIS - RESPONSABLE SERVICE PREPARATION

    Levallois-Perret 2007 - 2008 MANAGE , ENCADRE COORDONNE , PLANIFIE LES EQUIPES DE PREPARATEURS DE COMMANDES
    ASSURE LE SUIVI DU RESPECT DES PROCEDURES
    ESTIME LA CHARGE DE TRAVAIL MENSUELLE , HEBDOMADAIRE , QUOTIDIENNE
    ELABORE LES PLANNINGS DU PERSONNEL EN FONCTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  • ID LOGISTICS - COORDONATEUR LOGISTIQUE

    Cavaillon 2007 - 2007 COMPTE RENDU JOURNALIER DES INCIDENTS ET ANOMALIES DU TRAVAIL DE LA VEILLE EN VUE DE LA REUNION QUOTIDIENNE ENTRE LE REPRESENTANT DU CLIENT RATACHE SUR LE SITE ET LE DIRECTEUR LOGISTIQUE .
    ENCADRE ET MANAGE L'EQUIPE DE CONTROLEUR ET DE CHARGEUR ( 3x7 CARISTES).
    SUPERVISE LES EQUIPES DE PREPARATEURS ( 3x30 PERSONNES )
    ORDONNANCE ET LANCE LES VAGUES DE PREPARATION DE COMMANDES SUR LE SYSTEME VOCAL
    SUPERVISE L'AVANCEMENT DES COMMANDES ET LEUR MISE A QUAI DE CHARGEMENT .
    ORGANISE LES INVENTAIRES.
    ELABORE LES STRATEGIES AFIN DE RESOUDRE LES ANOMALIES DE PREPARATION ET D'EXPEDITION
    MISE EN PLACE D'INDICATEURS DE PERFORMANCE

  • STLT - CHEF DE QUAI

    2006 - 2006 ENCADREMENT D'EQUIPE DE DISPATCHEUR ( RECEPTION ET EXPEDITION )

  • diverses missions (public/privé) - AGENT POLYVALENT LOGISTIQUE

    1994 - 2012 (MAGASINIER – CARISTE – PONTIER – PREPARATEUR ALIMENTAIRE)


    DECHARGEMENT - RECEPTION – CONTROLE – STOCKAGE - GESTION DE STOCK - REAPPRO – PICKING - PREPARATION DE COMMANDES – CONDITIONNEMENT – EXPEDITION – CHARGEMENT – INVENTAIRES – CONFECTION ALIMENTAIRE

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau