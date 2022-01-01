Norbert ALFAMA

2012 - maintenantCREATION D'ENTREPRISE DE TRANSPORT – LOGISTIQUE / DE PRESTATION DE SERVICES ET COMMERCES
ETUDIE ET REALISE LES DEVIS
SUPERVISE ET EFFECTUE LES DIFFERENTS TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS OBTENUS
NAEXO
- RESPONSABLE SOCIETE
2010 - 2012CREATION D'ENTREPRISE DE COMMERCE ALIMENTAIRE AU DETAIL
PROSPECTION DE FOURNISSEUR ET CLIENTS
NEGOCIE ET ACHETE LES DENREES EN GROS
ELABORE DES STRATEGIES DE VENTES
CALCULE ET FIXE LES PRIX DE VENTE AU DETAIL
PLANIFIE LES LIVRAISONS ( AUSSI BIEN LA RECEPTION DE LA MARCHANDISE QUE LES TOURNEES DES CLIENTS )
LIGNE T
- RESPONSABLE LOGISTIQUE
2009 - 2010ELABORE LES PLANS ET SUPERVISE LES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DE L'ENTREPOT DE STOCKAGE
NEGOCIE LES DEVIS EN VUE DE L'IMPLANTATION PHYSIQUE (MATERIEL ET CONSTRUCTION)
REALISE L'IMPLANTATION AUSSI BIEN PHYSIQUE QUE INFORMATIQUE DU NOUVEL ENTREPOT . CONTROLE
LISSE ET VALIDE LA CHARGE DE TRAVAIL
MANAGE L' EQUIPE LOGISTIQUE 6 MAGASINIERS ET 2 CHAUFFEURS (8 PERSONNES)
ELABORE LES PLANNINGS DU PERSONNEL LOGISTIQUE ET DES ENLEVEMENTS ET LIVRAISONS DES MARCHANDISES CHEZ LE SERIGRAPHE
CONTROLE ET VALIDE LES COMMANDES DE FOURNITURES ( CARTONS , FILMS ….) ET E.P.I
REDIGE ET ANALYSE LES PROCEDURES
KHUENE & NAGELS PARTS
- ADJOINT RESPONSABLE D’EXPLOITATION / CHEF GDS
2008 - 2009MANAGE ET ENCADRE UNE EQUIPE DE GESTIONNAIRES DE STOCK (25 PERSONNES)
REALISE LA REIMPLANTATION DE LA ZONE DE STOCKAGE DE MASSE ( 3000 M2 )
ANALYSE REGLE ET RECTIFIE LES LITIGES CLIENTS AINSI QUE LES ECARTS
AMELIORE LES METHODES EN VUE DE REDUCTION DE COUTS DUES AUX ERREURS DE PREPARATION
PLANIFIE ET SUPERVISE LES INVENTAIRES (JOURNALIERS, TOURNANTS ….........)
GEODIS
- RESPONSABLE SERVICE PREPARATION
Levallois-Perret2007 - 2008MANAGE , ENCADRE COORDONNE , PLANIFIE LES EQUIPES DE PREPARATEURS DE COMMANDES
ASSURE LE SUIVI DU RESPECT DES PROCEDURES
ESTIME LA CHARGE DE TRAVAIL MENSUELLE , HEBDOMADAIRE , QUOTIDIENNE
ELABORE LES PLANNINGS DU PERSONNEL EN FONCTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL
ID LOGISTICS
- COORDONATEUR LOGISTIQUE
Cavaillon2007 - 2007COMPTE RENDU JOURNALIER DES INCIDENTS ET ANOMALIES DU TRAVAIL DE LA VEILLE EN VUE DE LA REUNION QUOTIDIENNE ENTRE LE REPRESENTANT DU CLIENT RATACHE SUR LE SITE ET LE DIRECTEUR LOGISTIQUE .
ENCADRE ET MANAGE L'EQUIPE DE CONTROLEUR ET DE CHARGEUR ( 3x7 CARISTES).
SUPERVISE LES EQUIPES DE PREPARATEURS ( 3x30 PERSONNES )
ORDONNANCE ET LANCE LES VAGUES DE PREPARATION DE COMMANDES SUR LE SYSTEME VOCAL
SUPERVISE L'AVANCEMENT DES COMMANDES ET LEUR MISE A QUAI DE CHARGEMENT .
ORGANISE LES INVENTAIRES.
ELABORE LES STRATEGIES AFIN DE RESOUDRE LES ANOMALIES DE PREPARATION ET D'EXPEDITION
MISE EN PLACE D'INDICATEURS DE PERFORMANCE
STLT
- CHEF DE QUAI
2006 - 2006ENCADREMENT D'EQUIPE DE DISPATCHEUR ( RECEPTION ET EXPEDITION )
diverses missions (public/privé)
- AGENT POLYVALENT LOGISTIQUE