Norbert ATTALI

Instituteur de formation, je suis aujourd’hui Secrétaire général à la CASDEN, banque coopérative des personnels de l’éducation, de la recherche et de la culture. A ce titre, je suis en charge de la Stratégie, de la Vie Sociale et Juridique et de la Communication de la CASDEN.

Avant cela, j’ai exercé de nombreuses fonctions de direction et d’administration dans les secteurs de l’éducation, de l’assurance mutualiste, de la banque et de l’immobilier. Une expérience variée qui trouve sa continuation logique dans mes fonctions actuelles à la CASDEN.