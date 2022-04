Norbert AUDRAN

* D’où je viens

Formation : IUT Génie Mécanique

Début de carrière : Responsable d’Antenne dans une société de Contrôles Non Destructifs intervenant sur les CNPE.

Arrivée chez ENTREPOSE en 1988 :

- Responsable Activité CND. Expert COFREND 3. En charge du développement des CND et Responsable Qualité - Méthodes (HN3) sur la construction de Golfech 2.

- Responsable Assurance Qualité en charge des certifications ISO 9001 et MASE/UIC des entités du Pôle Grand-Ouest à partir de 1992 (industrie et nucléaire).

* Fonction que j’occupe aujourd’hui

Responsable Qualité Systèmes.

Membre du comité de Pilotage du Système de Management d’ENDEL et référent Qualité Systèmes du Pôle Industrie.

Auditeur de systèmes de Management Qualité, Santé, Sécurité certifié IRCA.

* Qui je suis?

Passionné par mon travail, motivé par les challenges, je sais m’adapter à toutes situations.

Fort d’une expérience de 37 ans dans l’industrie, dont plus de 30 ans au sein du groupe en Métropole et en Outre-Mer, d’une bonne partie de ma carrière de pratiques opérationnelles et de la diversité des tâches qui me sont confiées en qualité, en prévention et en environnement, je suis ouvert au pragmatisme.

Mes missions transverses en relation avec tous les processus d’ENDEL me donnent une vision globale du fonctionnement du groupe objective.

Je suis dynamique, disponible, à l’écoute et force de propositions.



Mes compétences :

MASE / UIC

Iso 14001

Ohsas 18001

Iso 9001

Responsable audit

RCCM

CND

DESP

CEFRI

Radioprotection

MASE/UIC