Norbert CAPDEVIELLE

Gérant N.C.E 47 Marmande

secteur service aux entreprises emballages ( big bag, sacherie Pp, Pe, Papier, film étirable, palettes)

achat & vente & recyclage



porteur d'un projet dans l'emballage

cofondateur d'un groupement d'achat en cours de création ( 8 agences 2013)

clientèle professionnelle uniquement ( industriel , agroalimentaire , agricole, bâtiment, chimie, recyclage )

groupement depuis ayant 16 adhérents en 2014

notre groupement représente ce jour :

big bag 350 000 / an

sacherie pp 1 000 000 / an

sacherie pe 2400 000 / an

sacherie papier

palettes neuves et recyclée 800 000 / an

+ film étirable & housse & coiffe

+ divers grv & fut

+ rayonnage & convoyeurs

recherche agent ou adhérents sur la France de préférence des entreprises d'emballage

co lauréat 2009 du ministère du développement durable (1 Prix de éco-conception)

finaliste de la supply chain 2012



Mes compétences :

Commercial

Création

Emballage

Logistique