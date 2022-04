Norbert Clavel

Après l'obtention de mon baccalauréat scientifique, je me suis orienté vers le domaine des matériaux, ceux-ci étant utilisés dans de nombreux secteurs d’activités.

La formation « Sciences et Génie des Matériaux » suivie à l’IUT de Nîmes (30) m'a permis de découvrir à travers de nombreux enseignements et un stage de 3 mois les différentes familles de matériaux, leurs particularités mais surtout les nombreuses contraintes et problématiques pouvant survenir lors de la réalisation d’un projet. Dès la fin de ma première année, je décidais de poursuivre mes études pour une école d’ingénieurs. En effet, l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Reims (ex ESIEC : Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Emballage et Conditionnement), se présentait comme une continuité à mon DUT SGM.



En fin de première année, un stage de 3 mois à Berlin dans l’institut « Versuchs und Lehranstalt für Brauerei » (Institut de recherche et d’enseignements) au laboratoire Packaging me permettait de valider les notions acquises durant l’année.

Je souhaitais ensuite rejoindre, pour mon stage de seconde année, une prestigieuse maison travaillant dans le domaine du luxe.

J’ai donc effectué celui-ci durant 5 mois, au service Achats & Développement chez Hermès Parfums. Différents projets ont été menés en étroite collaboration avec les ingénieurs développement, les fournisseurs mais aussi le service marketing. En parallèle, je travaillais sur l’implantation d’un logiciel PLM (Product Life Management) permettant de suivre le cycle de vie des produits.

Mon cursus ingénieur s'est terminé par un projet de fin d’études. D’une durée de 4 mois, celui-ci s'est déroulé à nouveau chez Hermès Parfums au service Achats & Développement.

Ces expériences professionnelles me permettent, aujourd'hui, de mieux appréhender mon insertion dans la vie active.



Ma formation actuelle ainsi que mon DUT en Sciences et Génie des Matériaux me permettent de maîtriser des logiciels de bureautique tels que Microsoft Office ou bien des logiciels de modélisation / gestion de projet comme Solidworks, ArtiosCad ou MS Project. De plus, elle me permet de faire la synthèse de problèmes aussi bien d’ordre technique que logistique : je suis donc capable d’intervenir au niveau de la conception mais aussi de la production d’un emballage. Ayant obtenu mon TOEIC en fin d’année, je dispose d’un anglais opérationnel ainsi que des notions d’espagnol et d’allemand.



Voulant m'investir dans la vie associative de l’école, j’ai pris en charge l’événement du Téléthon 2010 au sein de l'établissement puis dans la ville de Reims tout en étant membre du club GALA et donc co-organisateur de l'événement. ?De plus, je suis co-fondateur de l'association "4L in'pack" qui a représenté l’ESIEC à l'occasion du 4L Trophy 2011 (raid humanitaire venant en aide aux enfants du sud-marocain) qui s’est déroulé du 17 au 27 Février.



Norbert Clavel



Mes compétences :

Développement

matériaux

ingénieur

emballage

packaging

luxe