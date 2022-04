Norbert COHEN

Commercial par nature, je suis à la recherche d'une évolution dans mon parcours professionnel



Motivé pour apprendre,et une grande envie d’intégrer de nouveaux secteurs dans le domaine commercial



J’ai un bon contact relationnel, le sens des responsabilités, suis organisé, et disponible.



J’ai également une expertise dans la fidélisation et le suivi clientèle ; ce sont des compétences que je peux mettre au service d'une entreprise.



Ma passion pour les domaines culturelles(Livres,par exemple) et multimédia me pousse à vouloir mettre mes compétences professionnelles au service de ces domaines d'activités.



Mes compétences :

bon contact relationnel

Ecoute

Relationnel

Sens de l'écoute

Vendeur