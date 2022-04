Norbert CORDIER

Je suis d'emblée perçu comme une personne agréable et très mesuré dans mes propos comme dans

mes actes, et il est facile de s'entendre avec moi, car je cherche moi-même a entretenir un esprit

d'équipe. Après un premier contact, on peut assurément estimer que je manifeste une volonté

d'adaptation qui se fonde, notamment, sur mon équilibre et sur ma tendance à relativiser les

événements et à éviter les prises de position extrêmes.



Par une connaissance plus approfondie, on s'aperçoit que je peux me mobiliser avec énergie sur

le dénouement d'un cas difficile, ou sur la résolution d'un problème ardu, pour me mettre, l'instant

suivant, à travailler sur un autre projet, ou pour prendre en main la réalisation de tâches prenantes, sans manifester de lassitude.



Mes compétences :

Empathique

Persévérant

Gestion de projet

Management

Direction des systèmes d'information

ERP