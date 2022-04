Autodidacte assumé avec plus de 15 ans d'expériences.

Commercial, manager, gérant, ces fonctions transverses, dans les domaines fortement concurrentiels que sont ceux de la communication et du marketing, m'ont permis d'acquérir savoir-faire, autonomie, organisation, détermination et aptitudes managériales, tout en développant ma créativité, mes performances commerciales, mon aisance relationnelle ainsi que mon expertise.



Prix et distinctions :



2012 / Sélection officielle du festival international ProtoClip de Paris / Section clip musical : «Chica» de Ted L’Afro. Réalisation et montage : Norbert Crohas pour iKrea.tv.



2011 / Prix du jury section créateur du Salon Créateurs et Inventeurs d’Auvergne : Norbert Crohas pour iKrea.tv



2010 / Prix régional, «Défi Jeune & Envie d’Agir 2010», pour iKrea.tv décerné par le Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports : Norbert Crohas pour iKrea.tv



Mes compétences :

Vente directe

Stratégie commerciale

Stratégie de communication audiovisuelle

Développement Commercial B to C et B to B

Responsable de centre de profits

Gérant d'entreprise

Commercial B2C

Manager commercial

Commercial B2B

Community management

Communication digitale

Chef de projet mobile

Expertise et conseil en dev mobile