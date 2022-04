Norbert DA SILVA

Après des études Techniques, j'ai débuté mon parcours professionnel dans le secteur automobile (Federal Mogul)en 1994 puis un passage dans le secteur agro-alimentaire (Masterfoods) où j'ai participé à la mise en place d'un chantier Kaizen.



En 2002 et après 2 années en formation, j'ai intégré le secteur Pharmaceutique Famar/Sanofi-Aventis.



Tour à tour, Responsable Atelier puis Coordinateur Amélioration Continue ou j'ai réalisé divers projets :

- 6 SIGMA (Black belt)/LEAN/SMED/5S/VSM/TPM

- projets d'amélioration de la Qualité, la Supply-chain et la maintenance.



Je poursuis mon parcours dans la mise en ouevre et l'accompagnement des opérationnels 120 personnes dans un Atelier de Conditionnement au sein d'un Laboratoire Pharmaceutique.

Et depuis cette année, je suis Lean & Performance Manager.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Methodes

Planification

Production

Responsable atelier

Qualité