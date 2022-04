Norbert Delor est un artiste peintre humaniste amoureux des terres d’Afrique et d’Asie, ou il a oeuvré pour des actions humanitaires.

Il est né à Toulouse, ville du sud ouest de la France, le 20 juin 1950.

C’est un Peintre autodidacte, passionné depuis sa plus petite enfance par l'expression picturale.

Apres deux grandes périodes de création que l’on pourrais qualifier de classique et surréaliste, durant lesquelles il participent à de nombreux salons et expositions dans sa ville natale, il s’est orienté depuis quelques années vers une peinture beaucoup plus abstraite, plus émotionnelle et intuitive, influencée par ses voyages, ses rencontres, ses réflexions sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Il cherche, recherche, explore.

Insatiable et toujours en mouvement, l'artiste nous livre son univers brut aux conceptions élaborées.

Ouvertures sur le possible et l'imaginaire voyage.

Ses oeuvres sont autant de lieux ou l'esprit peut se perdre ou se trouver.

Profonds, signifiants, les vagabondages abstraits du créateur se concrétisent sur ces huiles puissantes.

Il voyage en solitaire, et vous invite à travers sa sensibilité à découvrir ses œuvres