Norbert DEMONGEOT

Je suis spécialisé depuis plus de 20 ans dans la gestion de délégations de Services Publics, et plus particulièrement de sites à forts enjeux commerciaux et sociaux.



De formation initiale juridique ( DEA droit public en 1988) j'ai travaillé , à l'issue de mon service national en 1989 comme officier-juriste, dans le groupe Générale des Eaux dès 1990, dans le domaine des gestions déléguées de services publics liés au stationnement.



Mes postes ont toujours été évolutifs et m'ont permis de couvrir des domaines très variés : secretariat général, direction de la communication et des produits, responsable de secteur d'exploitation ( IDF sud ) puis enfin Directeur d'exploitation sur le site de La Défense, le plus gros parc public au monde.



Dans le groupe Vincipark, j'ai exercé des missions transversales dans la Formation des personnels, la certification Qualité ( seule entreprise du secteur iso 9001 v 2000 ), les innovations et nouveaux services à la clientèle et , plus récemment, j'ai créé le premier centre de mobilité européen basé dans un parking : Mobiway.



Depuis 2011, je suis Responsable Régional Ile de France dans le Groupe GERAUD, leader européen des délégations de service public liées à la gestion des marchés et halles.



Mes compétences :

Management d'équipes

Collectivités locales

DSP

Manager

Facility management

Service public