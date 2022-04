Norbert DURANDO

En poste actuellement pour la société Maraazigroup leader Mondial dans la fabrication de carrelages, je suis en charge de l.animation d.une équipe de commerciaux, la gestion d'un réseau de distribution de négociants.

Mon périmètre est la région grand sud

Je supervise également une équipe de prescripteurs en tant que responsable National. Cette cellule développe les contrats cadre avec les enseignes Nationales et régionales.

Mon rôle consiste également à promouvoir la marque Marazzi au travers de salons spécialises , dédiés aux architectes, à l.hotellerie, et à la promotion immobilière.

Mon parcours professionnel m'a amené à gérer un négoce spécialiste en carrelage, puis en tant que responsable de secteur j'ai animé un réseau de distribution et parallèlement des démarches de prescription.

J'occupe mes fonctions actuelles depuis 2011.