Norbert GRADSZTEJN

Avocat depuis maintenant plus de treize années, j'accompagne et représente entreprises, entrepreneurs et particuliers tant dans leurs activités commerciales et/ou professionnelles que dans un cadre davantage privé.



Le service proposé se veut au droit ce que la haute couture est à la mode, à savoir une prestation haut de gamme, pourvue d'une véritable valeur ajoutée, associant tant la définition que la prise en compte des implications stratégiques à la recherche proactive de solutions concrètes.



Ces quelques valeurs cardinales trouvent leur plein essor tant en matière de conseil qu'au contentieux principalement dans les matières suivantes :

- droit commercial et contrats commerciaux, fusions-acquisitions,

- droit des sociétés, des groupements d'entreprises et des associations,

- droit bancaire,

- droit immobilier et de la copropriété,

- droit de la propriété industrielle,

- droit pénal des affaires.