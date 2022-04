Norbert Kégnonou NOUMONVI

Je suis Pateur de l'Eglise des Assemblées du Togo et Présidentd'une ONG dénommée : Médiation Internationale Dorcas (MID) qui a pour mission de prendre en charge des enfants vulnérables (orphelins, abandonnés, enfants de rue et nécessiteux etc...

ous avons présentement en charge 40 enfants de 0-18 ans.

Cette Association est créée depuis le 1er Février 2003. Mais nous n'avons pas la chance de trouver des partenaires pour nous soutenir dans cette tâche très pénible.

Veuillee nous e trouver s'il vous plaît.



Suis-je Pasteur NOUMONVI Kégnonou Norbert.



Mes compétences :

Médiation

ONG

PASTEUR